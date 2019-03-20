عضو جديد في مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم

المصدر: دبي - البيان

عقدت الجمعية العمومية لندوة الثقافة والعلوم في دبي اجتماعها العادي، أول من أمس، وتمت مناقشة التقارير الإدارية والمالية، ومنجزات الندوة من أنشطة وفعاليات مختلفة، وقد أشاد أعضاء الجمعية بالجهد المبذول والمتميز لهذه البرامج.

وانتخبت الجمعية العمومية خلال الاجتماع، عضواً بديلاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل، حيث فاز الدكتور حماد عبدالله علي حماد بن حماد المستشار في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بعضوية مجلس الإدارة.

وفي ختام الاجتماع، تقدم بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوه، باسمه واسم مجلس الإدارة بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية لدعمهم المتواصل وحضورهم الفعّال، مؤكداً أن الندوة ستظل صرحاً شامخاً من صروح دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تسير بخطى ثابتة.