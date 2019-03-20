أحلام تعِد جمهورها السعودي بـ«ليلة تاريخية»

المصدر: Ⅶ دبي - غسان خروب

«ليلة تاريخية»، وعدت الفنانة الإماراتية أحلام، أن تقدمها لجمهورها ومتابعيها، خلال حفلها في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة السعودية الرياض، التي تستضيف أول حفل لـ«فنانة العرب» غداً وبعد غد.

استعدادات

وتجري الاستعدادات للحفل في الرياض على قدم وساق، وفق ما كشفت أحلام، أمس، عبر حسابها على موقع «تويتر»، الذي نشرت عليه مقطعاً مصوراً يظهر فيه أحد القائمين على الحفل متحدثاً عن الاستعدادات، واعدة إياه بأنها ستقدم «ليلة تاريخية» في المملكة.

المقطع المصور جاء في إطار عملية التشويق، التي تمضي بها أحلام لجمهورها السعودي.

وأكدت أحلام، التي وصلت إلى المملكة، في تغريداتها، أن العمل على المسرح بدأ، وأن فريق عمل محترفاً يتولى التجهيزات التي تستغرق 3 أيام عمل، بغية أن يحوز على رضا الجمهور في كافة أنحاء السعودية، موجهة في الوقت نفسه الشكر إلى القائمين على الحفل، على كافة التسهيلات التي يقدمها لها واصفة إياها بـ«الرائعة» و«الحرفية»، من أجل إنجاح الحفل، الذي بيعت تذاكره بالكامل.

جلسة

أحلام، التي سبق لها أن غردت بقولها: «أتشرف بالغناء في بلدي الثاني السعودية»، كانت قد شوقت جمهورها السعودي عبر تغريدة مختصرة، قالت فيها «جاهزين؟» ليأتيها الرد سريعاً من زميلتها الفنانة أنغام، بقولها «أنا جاهزة».

واستبق جمهور أحلام، الحفل بتدشين هاشتاق خاص هو «أحلام في الرياض».