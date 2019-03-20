ندوة تناقش في لندن «واقع الأدب العربي»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت جائزة الشيخ زايد ندوة حوارية بعنوان «واقع الأدب العربي اليوم»، على هامش مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب، بمشاركة كل من الناشر اللبناني ناصر جروس، ومدير جائزة الشيخ زايد للكتاب، موزة الشامسي، وحضور ناشرين ومؤلفين ومترجمين.

ناقشت الندوة وضع الأدب العربي المعاصر، حيث قدم جروس لمحة عن الأدب العربي الذي يعبر عن الآراء المختلفة وعن تطلعات جيل الشباب، وثمّن جهود الجائزة التي تمنح مساحة في فضاء الإبداع لتطوير الفكر والإبداع العربي. وقالت الشامسي: «تتمتع جائزة الشيخ زايد للكتاب بمكانة متميزة كونها أهم جائزة أدبية عربية، فهي توفر منصة لتكريم صناع الثقافة، والمفكرين، والمبدعين، والناشرين، والشباب، عن إسهاماتهم في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية».