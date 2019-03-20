«دبي للثقافة» تطلق جولة التسامح على هامش «سكة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت اليوم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث للإمارة، إطلاق «جولة التسامح» التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري و«تماشي»، على هامش «معرض سكة الفني 2019» بنسخته التاسعة، الذي افتتحته سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون بدبي، في 16 الشهر الجاري وتتواصل فعالياته حتى 24 مارس الجاري 2019 في حي الفهيدي التاريخي.

دبي التاريخية

وقال وليد أحمد، رئيس لجنة موسم دبي الفني: «تم استحداث جولة التسامح في نسخة هذا العام من «معرض سكة الفني» في إطار سلسلة من الفعاليات المتنوعة. إن الهدف من هذه الجولة يتمثل في إبراز قيمة التسامح كترجمة ميدانية لشعار المعرض، ومن جهة أخرى وجدنا فيها فكرة رائعة لتعريف الفنانين والمشاركين من عامة الجمهور بأهم المعالم الموجودة في منطقة دبي التاريخية، وتجسيد سمة التسامح على كل شي في حياة مدينتنا».

وقال عبدالله عيسى السركال، مدير مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري: «تعتبر قيم التسامح والاحترام والتفاهم الأساس الذي انطلقنا منه لتطبيق رؤية قيادتنا الرشيدة بنجاح. ومنذ عام 1998، يقوم مركزنا عبر مبادراته ومشاريعه وعملياته المختلفة على تشجيع التسامح الثقافي والاجتماعي، من خلال برامج «الأبواب المفتوحة، العقول المفتوحة».

أبحاث

وقال محمد كاظم، المؤسس المشارك لـ«تجارب تماشي»: «لقد كشفت الأبحاث التي قامت بها «تماشي» حول الطبقات الثقافية لمنطقة شبه الجزيرة العربية أن التسامح يعدّ جزءاً مهماً من النسيج الاجتماعي في المنطقة. ويظهر هذا التسامح في دبي من خلال التركيبة السكانية وفنون العمارة، والأطعمة والمشروبات وتصميم الأزياء. وتهدف جولتنا للتعرف إلى هذه العناصر المثيرة للاهتمام والمكونات الجميلة والرائعة».

استكشاف

وسيتم تنظيم جولات أخرى أيام 21 و24 مارس، حيث ستبدأ الجولة من مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري في الأيام المحددة، من الخامسة والنصف حتى الثامنة والنصف مساءً، وستضم كل جولة 14 شخصاً كحد أقصى.