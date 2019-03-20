جمعية إشارة للفن تطلق معرضها الافتتاحي في دبي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت الأحد الماضي نخبة الساحة الفنية النابضة بالحياة من دبي، ومن عالم الفن الدولي، بافتتاح جمعية إشارة للفن، أول مؤسسة مستقلة مكرسة لترسيخ معرفة وفهم غرب آسيا لفن وفناني جنوب آسيا. وتأسست جمعية إشارة للفن في منطقة الفنون والثقافة، السركال أفنيو، على يد سميتا برابهاكار، راعية الفن وصاحبة المجموعات الفنية المقيمة في دبي.

تمتد الجمعية على طابقين وتقدّم برنامجاً حافلاً مستوحى من التاريخ المشترك والتواجد المستمر والمساهمة الثقافية لأصوات جنوب آسيا في الخليج. وتضمن الحضور ضيوفاً من كبار شخصيات الفن في العالم كان باستقبالهم الرئيس الفخري لمجلس الأمناء عبد المنعم السركال ورئيس المجلس الاستشاري، مدير متحف ومؤسسة سولومون ر. جوجنهايم ريتشارد أرمسترونغ.