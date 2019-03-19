هيئة تنمية المجتمع تقرأ للأطفال

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، فعاليات ومبادرات منوعة لمد جسور التواصل بين فئات المجتمع عبر القراءة، يأتي ذلك مواكبة لشهر القراءة الوطني في دولة الإمارات، وتقديراً لأهمية القراءة كونها المهارة الأساسية لجيل جديد من العلماء والمفكرين والباحثين والمبتكرين.

كما نظمت الهيئة، بالتزامن مع يوم الطفل الإماراتي، فعالية قراءة للأطفال في حضانة الهيئة والأطفال من المتعاملين لدى قسم حماية الطفل وفي مركز دبي لتطوير نمو الطفل وبحضور أطفال من مدارس حكومية وخاصة، حيث قام اختصاصيون في الهيئة بقراءة كتب على الأطفال الأصغر سناً، كما تم تشكيل حلقات للأطفال الأكبر ليقرؤوا على أقرانهم فقرات من كتب يختارونها بالتناوب.

فيما تنظم الهيئة، انطلاقاً من الأثر الإيجابي الكبير للقراءة على حياة القراء، فعاليات مشتركة بين الشباب وكبار المواطنين يقرأ فيها متطوعون من الشباب للكبار كتباً بحسب اهتماماتهم وميولهم، بحيث يستمتع كبار المواطنين المسجلين في برنامج «وليف» وكبار المواطنين في نادي «ذخر» الاجتماعي التابع للهيئة بتجربة تواصل معرفية تعزز من سعادتهم. ويستضيف مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع ضمن فعاليات شهر القراءة الوطني، أحمد خلفان المنصوري، في «حديث المجتمع»، للحديث عن كتابه «التسامح»، بما يتيح تثقيف الحضور من المجالس الشبابية وموظفي الهيئة بأوجه التسامح وأهميته في حياة الشعوب واستقرارها وتقدمها.

محور أساسي

وقال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: «نعمل على دمج القراءة في الفعاليات المجتمعية اليومية للهيئة وحثّ المتعاملين من جميع الفئات العمرية على أن تصبح محوراً أساسيا لتحسين حياتهم وركيزة يعتمد عليها في البحث والتفكير والابتكار».

كما توزع الهيئة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، على الموظفين ملخصات أكثر الكتب قراءة بما يتيح لهم اقتطاع أوقات قصيرة لمعرفة محتويات الكتب والاستفادة منها.