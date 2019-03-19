«بي بي سي برومز» في ضيافة أوبرا دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تعود سلسلة عروض «بي بي سي برومز» الموسيقية إلى دبي، احتفاءً بالموسيقى الكلاسيكية للمدرسة البريطانية القادمة مباشرة من قاعة «ألبرت» في العاصمة لندن، لتحل في ضيافة أوبرا دبي.

ويعد «بي بي سي برومز»، أحد أعرق مهرجانات الموسيقى الكلاسيكية في العالم، حيث يقيم حالياً دورته الـ 124، والتي يقدم خلالها مجموعات خالدة من كلاسيكيات الموسيقى البريطانية. وتقام الحفلات على مدار 4 أيام في دبي أوبرا، من 19 وحتى 22 مارس الجاري.

عروض

ويشهد الحفل الأول من المهرجان، العرض العالمي الأول لمقطوعة «تميزس»، للمؤلّفة الموسيقية البريطانية ذات الأصول اللبنانية بشرى الترك. يعقب ذلك، عرض لفرقة أوركسترا بي بي سي السيمفونية، بقيادة قائد الأوركسترا بن جيرنون، ترافقهم لأول مرة عازفة الكمان العالمية كارين غوميو، ليقدموا معاً عزفاً رومانسياً لكونشيرتو الكمان من تشايكوفسكي. ويشهد النصف الثاني من الحفل، تقديم أحد أشهر مقطوعات موسيقى الباليه في القرن 20 «روميو وجولييت»، من أعمال سيرجي بروكوفييف.

وتتضمن العروض حفلاً لموسيقى الكورال، يغطي القرن الموسيقي الماضي، وسهرات موسيقية مسائية، تقام في وقت متأخر من الليل، بينما تشهد الأمسية الختامية حفلاً تحييه فرقة كورس بي بي سي سينغرز، ترافقهم فرقة كورس دبي أوبرا فستيفال، حيث ينضم لهم الباريتون الشهير رودريك ويليامز، ليقدموا معاً مقطوعات شهيرة، من بينها «رول بريطانيا»، و«إلغارز بومب»، و«سيركومستانسز مارش رقم 1».

برنامج تفاعلي

ويرافق الأمسيات برنامج تفاعلي مخصص للجمهور متعدد الفقرات، وأنشطة تثقيفية، من بينها جلسات حوارية مع الفنانين تقام قبل الأمسيات، وفرص حضور جلسات التدريب، وحصص إشرافية لموسيقى «الحجرة»، وردهة للأداء الموسيقي، مخصصة لصغار الموسيقيين. كما سيتمكن الجمهور من المشاركة في سلسلة من الحصص التعليمية، وورشة عمل موسيقى الكورال، تتضمن كورال باللغة العربية، كما يشهد الجمهور تأسيس فرقة كورس دبي أوبرا فستيفال.