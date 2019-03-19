ضاحي خلفان يضيء على الصفات القيادية في شخصية زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

احتضنت مكتبة اتحاد الإمارات بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، فعالية «كتاب في ساعة» مع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وذلك للحديث عن كتابه الذي يحمل عنوان: «القوة الناعمة في الصفات القيادية لزايد».

وقد استهل معالي ضاحي خلفان كلامه بالحديث عن فكرة تأليف الكتاب والمراحل التي مر بها والأفكار والمعلومات التي تحتويها صفحاته، وكيف أن صدوره تزامن مع «عام زايد» الذي أعلنته القيادة الرشيدة في عام 2018.

وأضاف معالي ضاحي خلفان في الجلسة الحوارية، التي حضرها الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وجمع من الأكاديميين والإعلاميين وموظفي المركز، أنه استطاع أن يضمّن الكتاب مجموعة من صفات الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من دون أن يحيط بها جميعاً، ذلك أن «زايد ليس قائداً لدولة الإمارات العربية المتحدة في سياق زمني محدد، وإنما قائد استثنائي في تاريخ بني ياس، وتاريخ المنطقة والعالم أجمع، ولهذا وجدت من الضروري تأليف هذا الكتاب للإجابة عن الأسئلة التي ستطرحها الأجيال القادمة حول صفات الشيخ زايد».

المؤلف أشار كذلك إلى أهمية أن تتبنى الكليات العسكرية داخل الدولة فكرة تدريس الشخصية القيادية لدى الشيخ زايد كنموذج للقائد الملهم عبر التاريخ، إلى جانب تدريسها صفات القيادة لدى شخصيات تاريخية من خارج منظومتنا الاجتماعية والثقافية، وذلك كي تجعل أبناء دولة الإمارات والمنطقة الخليجية والعربية عموماً يستلهمون النموذج من تاريخه وحياته وفكره.