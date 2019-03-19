برنامج منال بنت محمد للرسامين الصغار و«آرت دبي» ينظمان ورشاً فنية مبتكرة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظم المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار النسخة السابعة من «برنامج الشيخة منال للرسامين الصغار»، وبالتعاون مع «آرت دبي»، الحدث الفني الرائد عالمياً، خلال يومي 17 و18 مارس الجاري، ورشاً فنية في 4 مدارس، ضمن مبادرة «الفن في المدارس»؛ بهدف تقديم تجربة تثقيفية فنية للطلاب المشاركين من شأنها تنمية معارفهم وصقل مهاراتهم الإبداعية.

تم تنظيم الورش في كل من مدرسة «محمد بن راشد النموذجية للبنات»، ومدرسة «المزهر النموذجية للبنين»، ومدرسة «لطيفة للبنات»، ومدرسة «راشد للبنين»، تحت شعار «ابتكار عوالم جديدة»، وأشرفت عليها الفنانة الأمريكية سالي كورسيو، حيث ركزت موضوعاتها على مفهوم الابتكار الفني من أي منظور يختاره المشاركون الصغار أو ضمن عوالمهم التي يتخيلونها.

شغف

فيما أبدى الطلاب والطالبات شغفاً كبيراً بموضوع الورشة، فأطلقوا العنان لمواهبهم لرسم عوالمهم الخاصة من وحي خيالهم، كما قدمت لهم الورش البيئة الملائمة لإيجاد أدوات التعبير التي تناسب مخيلاتهم وتنمي قدراتهم الإبداعية في مساحة حرة من الاختيارات، كجزء من التزام «المكتب الثقافي» و«آرت دبي» بتشجيع وتنمية المواهب الفنية الصغيرة والشابة، والاستفادة منها كرافد للمشهد الثقافي والفني في الدولة.

رعاية

وتفصيلاً، قالت المها البستكي، مديرة المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار رعاية وتشجيع حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، للمواهب الفنية الصغيرة والشابة وتنمية الحس الفني لديهم من خلال مبادرات نوعية ذات قيمة مضافة، مع استثمار الأحداث العالمية التي تشاركنا نفس الرؤية والتوجه مثل «آرت دبي» الذي يوفر منصة مهمة للأطفال والشباب للتعرف إلى الاتجاهات والأساليب الفنية المختلفة والالتقاء بفنانين محليين وعالميين أصحاب خبرة في الساحة الفنية.

اكتشاف

وعبرت البستكي عن سعادتها بالتنامي المتسارع لمبادرة «الفن في المدارس» ودورها في تعزيز الاهتمام بالفن في المدارس على مستوى الدولة، وفي اكتشاف وتنمية القدرات الفنية لدى المواهب الصغيرة والشابة من خلال برامج فنية مدروسة تحمل العديد من الرسائل والمضامين التربوية الهادفة، مؤكدةً الأثر الإيجابي للشراكة الممتدة بين المكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، و«آرت دبي»، وحرصهما على تقديم أجود البرامج التعليمية الفنية التي تسهم في صقل المواهب الشابة وتعزيز قدراتها الفنية على مدى 7 سنوات.