بلقيس تتألق بالقرية العالمية وتستعد لحفل النساء الأول في أبوظبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نقلت الفنانة بلقيس، الجمهور الحاضر في القرية العالمية، إلى عالم آخر مختلف، مليء بالحب والفرح والسعادة، من خلال حفلها الذي أحيته يوم الجمعة الماضي، رفقة فرقتها الموسيقية، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات التي لم يتوقف الجمهور الكبير عن طلبها طوال فترة الحفل.

تحية خاصة

ولم تتوقف بلقيس عن التواصل مع الجمهور والتحدث معه، وخاصة أصحاب الهمم منهم، الذين خصصت لهم تحية خاصة، لما تحمل لهم في قلبها محبة واهتمام، مؤكدة سعادتها بحضورهم دائماً. من جانب آخر، تستعد بلقيس لإحياء حفل غنائي خاص بالسيدات، وهو الأول من نوعه في الإمارات، وذلك يوم 21 مارس الجاري، الذي يصادف «يوم الأم»، في «ياس ووتروورلد» بجزيرة ياس، وهو الحفل الأول المخصص للنساء فقط في الإمارات، حيث بدأت الاستعداد له من خلال تجهيز مجموعة أغنيات ستكون مفاجأة للجميع.