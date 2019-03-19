مزاد للأعمال الفنية والساعات في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تبدأ دار «كريستيز» العالمية للمزادات، اعتباراً من اليوم، مزادها على تشكيلات من أرقى الأعمال الفنية والساعات اليدوية في معرض عام مفتوح مجاناً أمام الجمهور، من المقرّر أن يقام في فندق جميرا أبراج الإمارات، مقرّ صالة العرض الإقليمية في دبي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 14 عاماً على نجاح حضورها في المنطقة.

ويشتمل المزاد العالمي الذي تقيمه «كريستيز» هذا العام، ويقع في إطار العديد من الفعاليات التي يحتضنها أسبوع الفن بأرجاء مدينة دبي، على أعمال بارزة من مزاد «أولد ماستر» في نيويورك ومزاد «أعمال المستشرقين» في لندن، ستكون معروضة بجانب تشكيلة واسعة من الساعات الكلاسيكية والحديثة وقطع من الفنون الحديثة والمعاصرة من بلدان الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي المبيعات التي سيحققها المزاد الذي سيستمر حتى 23 مارس الجاري في قاعة الاحتفالات بفندق جميرا أبراج الإمارات، إلى حوالي 15 مليون دولار.

مجموعات مرموقة

وسوف تتضمّن القطع المعروضة البالغ عددها 262 قطعة، ثلاثة أعمال فنية لبنانية من «مجموعة مقبل الفنية» المرموقة ومجموعة غنية من علامات الساعات العالمية البارزة مثل ساعة «باتيك فيليب» ذات المرجع 1463R المصنوعة من الذهب الزهري وتعود لخمسينيات القرن العشرين، والتي كانت مملوكة من إريك كلابتون (سعرها التقديري يتراوح بين 550,000 و850,000 دولاراً).

ويأتي في مقدمة القطع التي تشتمل عليها مجموعة مقبل عمل تجريدي كبير الحجم يعود لفترة متأخرة نفذه الفنان اللبناني بول غيراغوسيان (1926 - 1993)، بعنوان «ناي»، معروض بسعر تقديري يتراوح بين 80,000 و120,000 دولاراً.

فنون

وتعتزم دار «كريستيز» أن تعرض في دبي، على هامش معرض الفنون والساعات، تشكيلة من الأعمال الفنية المزمع بيعها في مزاد للفنون الاستشراقية سيقام في لندن يوم 29 أبريل المقبل. ومن المقرّر أن تشتمل هذه الأعمال على لوحة «ساحة الجامع الأموي بدمشق» للمستشرق الألماني غوستاف باورفيند (1848-1904) التي تعود للعام 1890، والتي من المتوقع أن تُباع مقابل ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.

وسيشهد المعرض أيضاً في دبي عرض أربعة أعمال من مزاد «أولد ماستر» المزمع إقامته في نيويورك، من أبرزها لوحة «فانيتاس» للفنان الإيطالي جيوفاني فرانشيسكو باربيري، المعروف باسم غورتشينو (1591-1666)، وهي العمل الوحيد من أعمال الطبيعة الصامتة المعروف للفنان (السعر التقديري متاح عند الطلب)، ويأتي هذا العمل من مجموعة ريتشارد فايغن، أحد أشهر تجار الفنون والذي افتتح أول معارضه الفنية في خمسينيات القرن الماضي.