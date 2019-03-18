جاكي شان يطلع على خدمات مركز الشرطة الذكي في لامير

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

زار الفنان الصيني العالمي جاكي شان مركز الشرطة الذكي الثاني (SPS) في منطقة لامير في جميرا، الذي يقدم إلى مرتادي المنطقة كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار الساعة.

واستمع شان، يرافقه سعيد الجناحي مدير تنفيذي للعمليات في سلطة دبي للمجمعات الإبداعية، إلى شرح حول مركز الشرطة الذكي الذي جاء تدشينه انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة المستقبلية ولجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً بالتحول من العمل التقليدي في مراكز الشرطة إلى العمل الذكي.

واطلع على الخدمات التي يوفرها المركز والبالغة 27 خدمة رئيسية في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها.

كما واطلع على دورية «غيّاث» الخاصة بشرطة دبي والفريدة من نوعها على مستوى العالم، وتحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع، إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري اضافة الى نظام التعرف على الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة، إلى جانب 9 شاشات في داخل الدورية مرتبطة بالأنظمة سالفة الذكر، وتقدم للضابط المسؤول معلومات وافية عن حالة الطرق والمركبات المطلوبة والأشخاص المطلوبين.

خدمات

ويوفر مركز الشرطة الذكي في منطقة لامير مجموعة من الخدمات الجنائية منها إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته ليوقعه، غضافة إلى: خدمة عين الشرطة، الشكاوى العمالية، الإبلاغ عن شيك مرتجع، التواصل مع الضحية، أمن المساكن، جرائم الاتجار بالبشر، الاستعلام عن البلاغات، دعم ضحايا العنف الأسري.

الجدير ذكره أن مركز الشرطة الذكي في شرطة دبي حصل على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكونه أول مركز شرطة من نوعه في العالم يعمل بدون تدخل بشري.