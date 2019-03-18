نادي كلمة يحتفي بشهر القراءة من لندن

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نظم نادي كلمة للقراءة بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في جناح الدائرة، ضمن مشاركته في معرض لندن الدولي للكتاب، واحتفاءً بشهر القراءة الوطني، جلسة ناقشت كتاب «هل يمكن قياس الذكاء؟»، لـ سيلفي شوكرون، ومن ترجمة د. فريد الزاهي، والصادر عن مشروع كلمة للترجمة.

شارك في الجلسة عدد من الطلاب المواطنين والعرب، من جامعات كوين ماري، وكنجز كوليدج في المملكة المتحدة. افتتح الجلسة سعيد حمدان الطنيجي مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، معرّفاً الطلاب بمشروع كلمة للترجمة، ونادي كلمة للقراءة، وأنشطتهما داخل الدولة وخارجها. وتخلل الجلسة حوارات نقاشية بين الطلاب، تناولت مسألة قياس مستوى ذكاء الإنسان منذ ظهور ذلك المبحث في القرن التاسع عشر، حتى يومنا هذا.