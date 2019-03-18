«ثقافة أبوظبي» تطلق فعاليات في العين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي سلسلة من الأنشطة الثقافية التفاعلية والفنية، في إطار الموسم الجديد من البرامج الثقافية، التي تقام بمنطقة العين، وذلك خلال الفترة بين مارس الجاري ولغاية أبريل المقبل. وتتوزع الأنشطة والفعاليات على ثلاثة أماكن رئيسية هي قلعة الجاهلي، مركز القطارة للفنون وسوق القطّارة التراثي، وقصر المويجعي.

تتضمن السلسلة مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي يقدمها فنانون إماراتيون يتميزون بمسيرة فنية حافلة بالإبداعات والجوائز المحلية والعالمية، فضلاً عن أربعة برامج فنية تتنوع بين السينما، والرسم، والتصميم، والتصوير، والحرف والصناعات اليدوية.

قلعة الجاهلي

وانطلقت سلسلة الأنشطة في قلعة الجاهلي يوم الجمعة الماضي مع «أمسية تراثية في الجاهلي»، حيث استمتع الحضور بمجموعة من العروض التي تحتفي بعناصر التراث الوطني المدرجة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي العالمي لليونيسكو، بما فيها فن أداء العيّالة الشعبي، والصقّارة، والسدو. كما تضمنت الفعالية ورشاً فنية وتعليمية، وألعاباً شعبية، ومجموعة من المأكولات التقليدية.

من جهة أخرى، تستضيف قلعة الجاهلي يوم الخميس 28 مارس معرضاً مصغراً لقطع معارة من مركز المتحف والتاريخ العسكري للقوات المسلحة، تعود إلى خمسينيات وستينيات وحتى بداية سبعينيات القرن الماضي، تحت عنوان «مقتنيات عسكرية»، تتيح المقتنيات المعروضة الاطلاع على تاريخ الدولة، لا سيما في فترة ما قبل قيام الاتحاد وخلال مرحلة تأسيسه على يد الوالد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما تنظم القلعة الجلسة التعريفية «نظام التبريد» يوم الأحد 7 أبريل، والتي تعرّف بالتفاصيل الفنية والهندسية والتاريخية لهيكلة مشروع نظام التبريد الطبيعي للقلعة.

القطّارة للفنون والتراث

ويقدم مركز القطارة للفنون يوم 29 مارس برنامج «سينما القطارة» الذي ينطلق بعرض الفيلم القصير «أحلى حياة» للمخرج مقداد الكوت، يليه الفيلم الروائي «يوم الدين» من إخراج أبو بكر شوقي.

كما يقدم مركز القطارة للفنون برنامج الربيع، الذي يقام خلال الفترة من 1 ولغاية 11 أبريل، حيث يضم مجموعة من الورش التدريبية للأطفال من عمر 6 إلى 13 عاماً.

وتنطلق الدورة الأولى من برنامج الإقامة الفنية لاستضافة فنانين لمدة شهرين في مركز القطارة للفنون خلال العام الجاري، حيث يستضيف البرنامج الفنان الإماراتي حمدان بطي الشامسي من 1 أبريل إلى 31 مايو. كما يستضيف «استديو 6» الفنان الإماراتي سعود سعيد الظاهري، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس.

قصر المويجعي

وفي قصر المويجعي تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي برنامج «عدسة عبر التاريخ» يوم السبت 30 مارس.

«عدسة التاريخ»

يهدف برنامج «عدسة عبر التاريخ» إلى تخليد الدور الكبير الذي ساهمت به عدسات المصورين قبل قيام الاتحاد وبعده، في دعم سير أعمال التنقيب التي خضع لها قصر المويجعي، حيث قام المنقبون عن الآثار بالاستدلال على بعض تصاميم القصر وإعادة بنائها اعتماداً على الصور الفوتوغرافية التي تم تصويرها قديماً.

وأصبح قصر المويجعي اليوم مقصداً للمصورين الفوتوغرافيين، باعتباره معلماً تاريخياً وتحفة معمارية.