نجوم عرب يغيبون عن الدراما المصرية في رمضان 2019

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يشهد السباق الدرامي خلال شهر رمضان 2019، غياب عدد كبير من النجوم العرب، أبرزهم التونسيتان هند صبري ودرة ومواطنهما ظافر العابدين، واللبنانية نور والسورية كندة علوش ومواطنها باسل خياط والأردني اياد نصار ومواطنته صبا مبارك وآخرون، وذلك بعد أعوام من الحضور القوي لهذه الأسماء في الدراما المصرية.

ولكن في نفس الوقت استطاع عدد قليل من الفنانين العرب الشباب، والذين لم يعتادوا على التواجد بشكل سنوي في رمضان، حجز مكان لهم في الموسم الرمضاني المقبل، وأبرزهم: التونسية عائشة بن أحمد والمغربية جيهان خليل، بالإضافة إلى السورية سوزان نجم الدين.

وتشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ومواطنتها الممثلة رشا بن معاوية في الماراثون الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل «أبو جبل» للفنان مصطفى شعبان، والمسلسل تدور أحداثه حول الثأر، وكتبه المؤلف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح.

ويجمع مسلسل «علامة استفهام» للفنان محمد رجب بين المغربية جيهان خليل والتونسية يسرا مسعودي.

وتدور أحداث «علامة استفهام» في إطار اجتماعي، ويشارك في بطولته هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين، عبدالرحمن أبوزهرة، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

وتعتبر السورية سوزان نجم الدين أبرز الفنانات العرب المشاركين في دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل «ابن أصول» لتعود به إلى الدراما المصرية بعد غياب سنوات، والعمل من بطولة حمادة هلال وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير. وبمشاهد قليلة، تشارك فنانات أخريات عرب في الموسم الرمضاني المقبل، بينهن الممثلة الشابة سارة نخلة في مسلسل «حكايتى».