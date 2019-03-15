مخيم الحياة البدوية في المرموم.. قصص التراث وجمالياته

المصدر: دبي - البيان

كثيرة هي الجوانب الجمالية في مشروع مخيم الحياة البدوية في المرموم، لكن ما يميزه مضمونه التراثي الثري وجدواه في عكس قيمة عادات أهل الغمارات وأصالتهم، وقد أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن دعمها لهذا الحدث المهم.

والذي يوليه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كبير الاهتمام والرعاية أيضاً، وذلك لإتاحة المجال أمام زوار دبي للاطلاع على جانب من تراث وثقافة الإمارات، وعادات وتقاليد شعبها من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تجسد حياة البداوة الأصيلة والصحراء.

وترتكز تجربة الحياة البدوية في هذا المشروع في المرموم، والذي تديره شركة «بلاتينوم هيرتاج» (Platinum Heritage)،، على تقديم واقع حي للحياة في الصحراء..والحياة فيها.نموذج حقيقي

وتم تأسيس المخيم لتقديم نموذج حقيقي عن حياة البدو الذين كانوا يستقرون عند مصادر المياه، كسبيل للاستمرار في الحياة ومقاومة ظروف حياة الصحراء القاسية. ويحتوي المخيم على خيام متنوعة يتم فيها تقديم مأكولات شعبية وأنشطة وفعاليات تراثية.

إضافة إلى حظيرة للماعز وأخرى للإبل وعدد من بيوت الشعر، كما تتضمن التجربة استعراضاً للعديد من جوانب حياة الصحراء التي تنقل الزائر إلى الماضي للتعرف على أصول الثقافة الإماراتية، عبر جلسات لرواية القصص حول البدو ولمحات عن الثقافة والتراث، إضافة إلى عروض المقناص (الصيد بالصقور) والحرف الإماراتية التقليدية.

تشجيع السياحة

وقال عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: « فخورون بهذا التوجه من دائرة السياحة والتسويق التجاري، لتشجيع الشركات السياحية على تقديم حياة البادية لدولة الإمارات للسياح من دون تشويه، وتقديم نموذج عن حياة الصحراء في الدولة، سواء كان من بيوت أو وسائل النقل أو مقومات طبيعية من البيئة لاستكمال منظومة الحياة في الصحراء.

ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث المعلومات والمواد طبق الأصل عن الحقيقة التراثية، ونعتز بكونه يقدم تجربة لجانب من الحياة في البادية الأصلية لبدو الإمارات».

عوامل جذب

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في (دبي للسياحة): من خلال إطلاق تجربة الحياة البدوية في المرموم، فإننا نعمل على توسيع نطاق قدرات وعوامل الجذب السياحي التي تتمتع بها دبي بوجه عام، وفي الوقت ذاته تسليط الضوء على الثقافة المحلية الأصيلة المتمثلة في حياة البداوة، وأهمية إحياء التراث الثقافي والحفاظ على تراثنا.