تكريم شما بنت محمد بوسام التفرد في الإبداع

المصدر: العين - البيان

كُرِّمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، أول من أمس، بوسام التفرّد بالإبداع على مستوى الوطن العربي، تقديراً لجهودها الثقافية والتعليمية.

وذلك في حفل بالعين حضره رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب عضو الأمم المتحدة، وعضو الملتقى الدائم للاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، ومدير عام اتحاد المبدعين العرب ومندوبه الدائم بالأمم المتحدة، ومسؤول الاتحادات والمنظمات العربية بجامعة الدول العربية، ونخبة من أعضاء مجلس شما محمد للفكر والمعرفة. وأعربت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عن شكرها وامتنانها للوفد الممثل لجامعة الدول العربية في القاهرة، متمنية لهم دوام النجاح من خلال ما يقومون به بهدف دعم المبدعين العرب في الساحة الأدبية والحراك الثقافي.