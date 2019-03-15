«صندوق القراءة 2019» في دبي يعزز جهود نشر المعرفة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) أخيراً، عن إطلاق مبادرة «صندوق القراءة 2019» بنسختها الرابعة، والتي تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، حيث سيقام في مركز مردف سيتي سنتر.

وتعد هذه المبادرة جزءاً من سلسلة الفعاليات الهادفة للترويج لعادة القراءة بين أفراد المجتمع، في إطار التزام هيئة دبي للثقافة والفنون بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما في ذلك فعاليات الشهر الوطني للقراءة مارس 2019، ويأتي تنظيم النسخة الرابعة من «صندوق القراءة» تحت شعار «جيل يقرأ.. حضارة تشرق».

برامج متنوعة

وأعدت دبي للثقافة العديد من البرامج المتنوعة لإثراء نسخة هذا العام من المبادرة، حيث ستتضمن مختبرات الإبداع التي يتم من خلالها التركيز على التحديات في مجال القراءة ونشر المعرفة، إلى جانب تنظيم عدد من الجلسات الشبابية لمناقشة القضايا المعنية بالشباب والمستقبل، فضلاً عن لقاءات يتم خلالها مناقشة الكتب وتوقيعها، وإلقاء الضوء على الإصدارات الجديدة الموجّهة للكبار.

كما سيتم سرد قصص الأطفال من قبل المؤلفين والتوقيع على مؤلفاتهم، مع إقامة دورات وورش تدريبية وتثقيفية وندوات ومحاضرات أدبية وثقافية متنوعة موجهة لمختلف شرائح وفئات المجتمع.

محتوى ثري

وقال سعيد النابودة المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي: «يسرنا الإعلان عن النسخة الرابعة من مبادرتنا «صندوق القراءة» لهذا العام، التي حققت خلال النسخ السابقة الكثير من الإنجازات والنجاحات، حيث ستركز هذه النسخة على تقديم مجموعة منوعة من الفعاليات التي تشجع جيل الشباب على الانخراط في مجال القراءة والكتابة، وتقديم محتوى ثري يعم بالفائدة على الجميع».

جديد ومبتكر

يعد «صندوق القراءة» من المبادرات التي يتم تنظيمها من قبل إدارة المكتبات العامة بهيئة الثقافة والفنون في دبي، ويهدف بشكل أساسي إلى طرح موضوع القراءة بشكل جديد ومبتكر.