حلقات نقاشية في جامعة الإمارات

المصدر: العين - وام

مواكبةً لفعاليات شهر القراءة، أطلقت جامعة الإمارات عدداً من الفعاليات والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية التي تعنى بالقراءة، حضرها عدد من الأكاديميين بمختلف التخصصات، وطلبة من كليات عدة بالجامعة، حيث ركزت فعاليات شهر القراءة الوطني 2019 على مفهوم تأصيل ثقافة القراءة والمطالعة لدى الطلبة.

وأكد الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات، أهمية القراءة في حياة الإنسان عموماً وحياة الطالب الجامعي بشكل خاص. مشيراً إلى أن شهر الإمارات للقراءة يعكس العديد من القيم الإنسانية، ويؤصل حب المطالعة والقراءة لدى المجتمع.

واشتملت فعاليات الأسبوع الأول على جلسة حوارية حول كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وورشة عمل بعنوان «قراءات في علم الفضاء»، وفعالية «عرض القراءة في ثلاثة دقائق» وغيرها.