«المعرض السنوي لجمعية المكتبات» يختتم فعالياته

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي، أعمال دورته الـ25 التي عقدت في أبوظبي بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، تحت شعار «إنترنت الأشياء: مستقبل مجتمعات الإنترنت المترابطة»، وسط حضور استثنائي واسع.

وحظي المؤتمر بمشاركة واهتمام العديد من الخبراء والعارضين والمهنيين والشركات وغيرهم من المساهمين في قطاع المكتبات، الذين توافدوا إلى أبوظبي لتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات ومناقشة التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع في عصر التكنولوجيا وأثرها على استثمار المعلومات.

وشهد المؤتمر على مدى أيام انعقاده الثلاثة، جلسات تفاعلية تضمنت مجموعة من المحاور الرئيسية المهمة، أبرزها أمن المعلومات، والخصوصية، والتشريعات والضوابط والحقوق، والتطبيقات، وإدارة المعرفة، والمعايير، إلى جانب طرح علمي لعدد من القضايا ذات الصلة، مثل سرية البيانات والتوثيق والتحكم في الوصول إليها، ودور المعايير التقنية والتشغيلية في تطوير ونشر أجهزة إنترنت الأشياء الآمنة، إلى جانب كيفية تبني وتوطين أجهزة ونظم إنترنت الأشياء لتعزيز توقعات الخصوصية للمستفيدين.