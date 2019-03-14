سارق أقراط يدهش الجميع!

المصدر: البيان الالكتروني

دهش صاحب محل للمجوهرات في ولاية بيهار الهندية عندما تعرف على سحنة سارق أقراط مرصعة بالألماس، خلال مشاهدته للفيديو الذي صورته كاميرا المراقبة لديه.

وذكرت "روسيا اليوم" نقلاً عن صحيفة "The New Indian Express"، أن الحادث وقع في 4 مارس الجاري، عندما لاحظ صاحب متجر الألماس، ديراج كومار، اختفاء الأقراط المرصعة بالألماس، التي تبلغ قيمتها 23 ألف روبية (333 دولارا).

وشك كومار بداية في موظفي المحل، الذين يعملون لديه، فلجأ لفيديو الكاميرا الأمنية ليستعرض ما صورته في اليوم السابق للسرقة.

وشاهد صاحب المتجر لقطات الفيديو بانبهار شديد، لدى رؤيته جرذاً تسلق رف المجوهرات قرابة الساعة الـ 11 ليلا، وأمسك بعلبة صفراء فيها الأقراط المرصعة واختفى في لحظات.

وقام عمال المتجر بتفتيش المبنى بعناية فائقة لكنهم لم يعثروا على القطعة المسروقة.