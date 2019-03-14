مهرجان أبوظبي يكرم الفائزين بجائزتي التشكيل والإبداع

المصدر: أبوظبي - البيان

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح وراعي مهرجان أبوظبي، نظم أول من أمس، في ردهة مسرح قصر الإمارات، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان أبوظبي لعام 2019، حفل توزيع جائزة الإبداع من مهرجان أبوظبي جلف كابيتال 2019، وجائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جلف كابيتال 2018.

وحضر الحفل هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، ورياض كمال، عضو مجلس الإدارة في شركة «جلف كابيتال».وحصدت أروة نجم جائزة الفنون التشكيلية من مهرجان أبوظبي ـ جلف كابيتال 2018 عن عمل بعنوان «الزاهية»، وهو عمل إبداعي بوسائط متعددة متمثل في صور فوتوغرافية تختبر الرابط النظري بين التداخل الإنساني مع العدم وواقعية العدم.

وفازت بجائزة الإبداع من مهرجان أبوظبي ـ جلف كابيتال 2019؛ شما البستكي. عن عمل بعنوان «بيت لبيت» وهو عبارة عن مجموعة من الصور الفوتوغرافية والنصوص الشعرية التي تبرز تعددية المجتمع الإماراتي وتنوع ثقافاته.