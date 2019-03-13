بالفيديو.. منة شلبي تكشف سر عدم زواجها للآن

المصدر: البيان الإلكتروني

خلال حلقة برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس وعرضت أمس، ردت الفنانة المصرية منة شلبي بهدوء على الأسئلة "المزعجة" و "الشائعة" التي تواجه العازبات والمتزوجات من أسباب تأخرهن في الزواج والإنجاب.

وقالت منة شلبي أن الشابات وفي كل مناسبة فرح تنهال عليهن الأسئلة حول سبب تأخرهن في الزواج مرفقة بعبارة "متى سنفرح بك" في حين لم تسلم المتزوجات من الأسئلة حول تأخرهن في الإنجاب.

وقالت منة التي اشتهرت بشخصيتها الفكاهية أن المقربون منها يسألونها عن سبب تأخرها في الزواج أكثر من سؤالهم عن صحتها وأنها ترد على سؤال "متى نفرح بك" بقولها "لم أحزنهم في شيء حتى أفرحهم."

وأكدت أن تأخر زواجها ليس عنادا منها وإنما الزواج قسمة ونصيب من الله يرزق به عباده متى شاء.

وتقول منة أنها ليست الوحيدة، فنصف بنات مصر يتعرضن لهذه الأسئلة ولعل أكثر الأسئلة إزعاجا هي "لن تتمكني من إنجاب أطفال في حال تأخرت في الزواج".

وتمنت منة أن يتوقف الأشخاص عن توجيه هذا النوع من الأسئلة للشابات لأن الرغبة في الزواج وتكوين أسرة موجود بالغريزة عند كل البشر.