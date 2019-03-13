فيديو لشرطي يضرب زميلته خلال تدريب حول «العنف المنزلي» يثير الجدل

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشرطي يضرب زميلته في العمل في قسم الشرطة بمقاطعة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا.

واستنكر الجمهور الحادثة ونادوا بطرد الشرطي من عمله. فيما أنكرت إدارة الأمن في مقاطعة كوازولو ناتال حقيقة الفيديو وأوضحت أنه مجرد تمثيل في جلسة لإدارة العنف المنزلي بمركز "دوربان" للتدريب.

ووفقاً للمتحدث باسم شرطة المقاطعة يتم حاليا تعقب مصدر الفيديو والشخص الذي صوره ونشره على مواقع التواصل بهدف معاقبته.

ووفقاً لموقع "نيوز 24"، يظهر في الفيديو الشرطي وهو يضرب الضابطة على وجهها فانسحبت الأخيرة من القاعة وبدت عليها علامات الغضب.

ولا يمكن من خلال الفيديو مشاهدة يد الشرطي ولكن صوت الضرب كان مسموعا.