محمد بن حم العامري أفضل شخصية ثقافية عربية في 2019

المصدر: ■ العين ـ جميلة إسماعيل

اختار اتحادا المبدعين العرب والإعلاميين العرب وممثل جامعة الدول العربية، الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري نائب أمين عام منظمة «إمسام» في الأمم المتحدة الشخصية الثقافية على مستوى الوطن العربي لعام 2019، لدوره الرائد والفعلي في خدمة الثقافة والمعرفة على المستوى الإماراتي والعربي والدولي، حيث يُمنح هذا اللقب للشخصيات المؤثرة على المستوى العربي وذات البصمة المتميزة من خلال لجنة مخولة بذلك، ومؤلفة من نخبة أساتذة الإعلام والثقافة في الوطن العربي، برئاسة وزير الإعلام المصري اﻷسبق د. سامي الشريف.

وحضر التكريم الإذاعي الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب، وممثل جامعة الدول العربية سمر فائق بدير مسؤول ملف الاتحادات العربية بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد نور: «لقد جاء هذا الاختيار تتويجا لمجهودات الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري ودوره الرائد الذي أثرى الحياة الثقافية والاجتماعية الإماراتية والعربية عموما من خلال بصماته في جميع الأنشطة التي يقوم بها من خلال مؤسساته الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى كتاباته الثقافية والوطنية، والتي تجلت في كُتبه المتعددة وهي الإمارات العربية المتحدة الحكم الرشيد، وكتاب الشورى في الإمارات، وكتاب الإمارات الطريق إلى التميز». مُنوها إلى أن الاتحاد ينتهج هذا التقليد منذ 2004.

تنشيط الحركة الثقافية

وفي حديثه لـ«البيان»، قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري: «تحفل دولة الإمارات بالكثير من الشخصيات الثقافية الرائدة، والتي تسعى باجتهاد إلى الإسهام في رسم ملامح المشاهد الثقافية والإبداعية في المنطقة والعالم. والحرص التام على تنشيط الحركة الثقافية، والاهتمام بأمور الثقافة من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة والبرامج الثقافية المتعددة، والتي من شأنها أن تهدف إلى تعزيز مسيرة الثقافة والعلم في الإمارات».

وأضاف بن حم: «لقد مثّل قيام دولة الإمارات حدثا بارزاً ومهماً عرفه التاريخ، وسطره بأنامل صادقة، ورؤية ثاقبة للمؤسس الراحل المغفور له بإذن الله تعالى الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقد كان لهذا الحدث مسار طويل حافل بالتطورات التي طالت شتى مجالات الحياة، وكان للثقافة في خضم تلك الأحداث حضور لافت ومميز تخلل مسارها، وواكبه، ولا يزال إلى الآن».