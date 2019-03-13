«حكماء المسلمين» يستعرض إصداراته في معرضين للكتاب بلندن وباريس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، يشارك مجلس حكماء المسلمين في معرض لندن الدولي للكتاب الذي انطلقت فعالياته أمس.

ويستعرض المجلس أحدث الإصدارات التي تحمل في طياتها مضامينَ تعزز رسالة المجلس وأهدافه نحو نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المجتمعات المسلمة حول العالم، وتعد هذه المشاركة الثانية له وللعام الثاني على التوالي في العاصمة لندن.

كما يستعد المجلس فور انتهاء فعاليات معرض لندن للتوجه مباشرة إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في معرض باريس الدولي للكتاب لأول مرة؛ وذلك في الفترة ما بين 15 إلى 18 مارس الجاري، ويمثل معرض باريس الدولي ملتقى بارزاً للأدباء والمفكرين وأصحاب المشاريع ذات الصلة بجوانب مختلفة مرتبطة بالتعايش السلمي.

وحول هذه المشاركات أكد الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، كانت نقطة الانطلاق التي أسس من خلالها المجلس خطته السنوية للالتقاء بأهل الأدب والفكر حول العالم من خلال معارض الكتب، وهي التجمع الأمثل لنقل ونشر أهداف ومشاريع المجلس الإنسانية والفكرية.