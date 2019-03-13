24 فناناً يشاركون في «جاليري» سلوى زيدان

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أمس الأول، معرض جاليري «سلوى زيدان» في أبوظبي، بمشاركة 24 فناناً من الإمارات والدول العربية والأجنبية حضره عدد من السفراء وعقيلاتهم وعدد من المهتمين بهذا الفن.

وقالت سلوى زيدان صاحبة المعرض، «إن المعرض الذي يقام تحت رعاية الشيخ نهيان ويستمر لمدة شهر، اشتمل على 33 لوحة و7 منحوتات وصور فوتوغرافية تمثل مختلف التقنيات الفنية معبّرة عن مشاعر فنانين معاصرين حول مواضيع مختلفة».

وأوضحت، أن المعرض يمثل العديد من المدارس التشكيلية والاتجاهات الفنية المختلفة، وهو ما يجعله مهرجاناً فنياً تتلاقى فيه أنواع مختلفة من الفنون، مشيرة إلى أن الفن الحقيقي انعكاس لشخصية الفنان خاصة أن الرسام الموهوب هو الذي يرسم ما في داخله وتنعكس قدرته الفنية في أعماله.

وقالت الفنانة التشكيلية فاطمة المزروعي، إنها عرضت خلال مشاركتها في معرض جاليري 4 لوحات تجسّد حضارة دولة الإمارات وتحاكي تراث الإمارات وتقاليده، معتبرة أن هذا المعرض يسهم في إبراز الإبداعات الشبابية في الدولة واحتكاكهم مع فنانين معاصرين.

من جانبه، أكد الفنان عبد العزيز الفضلي الذي يعرض لوحات لحروف عربية تجسد الحرف العربي ومقاساته وأبعاده، أن تنظيم مثل هذه المعارض فرصة متميزة تشجع الفنانين وإبراز أعمالهم الفنية والاهتمام والرعاية من أجل زيادة تجربتهم في هذا المجال.

يذكر أن جاليري سلوى زيدان افتتح للمرة الأولى في أبوظبي عام 1994، ثم أعيد افتتاحه في يناير 2009.