اتحاد الكتاب العرب يناقش اليوم «استراتيجية موحدة للعمل الثقافي»

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب ندوة بعنوان «نحو استراتيجية موحدة للعمل الثقافي العربي»، يشارك فيها كل من الدكتورة حصة لوتاه، والدكتور ماجد بوشليبي، والدكتور نصر عارف، وتقدم الندوة وتدير الحوار الإعلامية صفية الشحي.

تعتبر الندوة أول نشاط ثقافي للاتحاد العام للأدباء والكتاب في مقره بالإمارات خارج المؤتمرات والاجتماعات الدورية، وتقام في السابعة والنصف من مساء اليوم بمقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في مدينة الشارقة للنشر.

والدكتورة حصة لوتاه أكاديمية إماراتية، حائزة درجة الماجستير من جامعة أوهايو الأمريكية في مجال اﻹعلام والتنمية، ودرجة الدكتوراه في الفلسفة من نفس الجامعة، عملت في مجال إخراج البرامج التلفزيونية في تلفزيون دبي، كما أسست جمعيات نهضة المرأة في دبي وأصدقاء البيئة.

والدكتور ماجد بوشليبي كاتب وباحث ومسرحي إماراتي مدير عام دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، الأمين العام للمنتدى الإسلامي بالشارقة.

أما الدكتور نصر عارف فهو أستاذ العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.