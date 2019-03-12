هند صبري تنعي زملاءها في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت الأمم المتحدة UN موظفيها في منظمة الأغذية العالمية الذين لاقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية "بوينغ 737 ماكس 8"وعددهم 7 في الفاجعة التي راح ضحيتها 157 شخصاً.

وعزت الفنانة التونسية هند صبري على موقع "تويتر"أهالي ضحايا 7 أفراد بمنظمة الأغذية العالمية وصفتهم بأنهم من "عائلتها" وقالت: "اليوم أحزن مع عائلة الأمم المتحدة UN لخسارة 19 شخصا من العاملين في المجال الإنساني، بينهم 7 أفراد من عائلتي الخاصة بـ WFP بعد تحطم الطائرة الإثيوبية المأسوي."

(2/1)اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة في نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الأثيوبية الذي وقع أمس ومن بينهم 7 أشخاص من أسرتي ببرنامج الأغذية العالمي. — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) March 11, 2019

لكنها أوضحت أن الضحايا ليسوا من أسرتها، ولكن من عائلتها بمنظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة المعروفة اختصارا بالـWFP ، مضيفة: "هذا حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعى تلك الحيوات العزيزة التي كانت بعيدة عن ديارها، في محاولة لجعل العالم مكانا أفضل. أتمنى الصبر والقوة لعائلاتكم ومجتمعاتكم في هذه اللحظة الصعبة للغاية".

وتشغل هند صبري رسميا موقع سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، منذ عام 2010، وتتركز مهمتها في مكافحة الجوع بمنطقة الشرق الأوسط.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737-8MAX " التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا.