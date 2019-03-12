«ثقافة وسياحة أبوظبي» تشارك بمعرضي لندن وباريس للكتاب

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تستكمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي استعداداتها للمشاركة في اثنين من أبرز المعارض الدولية المتخصصة بالنشر والكتاب على مستوى العالم، هما معرض لندن الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة بين 12-14 الجاري، ومعرض باريس الدولي للكتاب المقرر انطلاقه في الفترة من 15 - 18 الجاري، بهدف تسليط الضوء على إسهامات دولة الإمارات في تعزيز الحراك الأدبي والثقافي العربي.

ويعد معرض لندن الدولي للكتاب منصة متميزة لتوقيع اتفاقيات حقوق النشر، وبيع وتوزيع المحتوى عبر القنوات الرقمية والمطبوعة والصوتية إلى جانب مشاركات قطاع التلفزيون والأفلام، فضلاً عن كونه ثاني أكبر معارض للكتب الدولية بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

ويمثل معرض باريس الدولي للكتاب حراكاً ثقافياً مهماً لصناع الكتاب، وواحداً من أكثر المعارض التجارية أهمية في أوروبا.

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «إنّ مشاركتنا في هذين المعرضين المتميزين والمتخصصين بقطاع النشر، تعد فرصة مهمة تتيح لنا إمكانية التفاعل مع عدد من أبرز الناشرين والمتخصصين على مستوى العالم، وذلك بالنظر إلى كونهما يرسخان حضورهما بوصفهما منصة تسهم في تحقيق أهداف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في التعريف بالإرث الأدبي الغني لدولة الإمارات، والترويج لثقافتها العريقة».