مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تطلق ورشة في الترجمة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة، ورشة جديدة في حقل الترجمة. وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التخصصية التي تنظمها المؤسَّسة بهدف تأهيل جيل من الشباب العربي بمختلف مجالات الكتابة الإبداعية.

وتهدف الورشة التي يقدمها المترجم والإعلامي كامل يوسف، ويشارك فيها 12 متدرباً، إلى إعداد وتدريب مترجمين شباب على أساليب الترجمة الصحيحة، وبشكل علمي ومنهجي تحت إشراف مدرب مختص، حيث تستمر الورشة لمدة 4 أشهر كاملة.

ومن خلال الورشة سيترجم كلُّ مشارك كتاباً من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، فيما ستعمل شركة قنديل للطباعة والنشر، الذراع الاستثمارية لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على طباعة ونشر الكتب التي تمت ترجمتها.

وحول الموضوع قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، إنَّ «برنامج دبي الدولي للكتابة» يواصل فعالياته المتخصِّصة لتأهيل وتدريب المواهب العربية بمختلف مجالات الكتابة، سعياً نحو تحقيق أهداف المؤسَّسة، الرامية إلى إعداد أجيال مبدعة في العالم العربي، وتوفير الفرص التدريبية والتأهيلية المناسبة لهم من خلال المشاريع والمبادرات المتخصصة، والتي تجمعهم مع المعنيين والخبراء بشتى المجالات، للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم.

وتنقسم ورشة عمل الترجمة إلى أربع ورش فرعية مدة كلٍّ منها خمسة أيام من الحوارات المباشرة بين المدرب والمشاركين. وتشتمل محاور الورشة الأولى على مناقشة المشاريع المقترحة مع المشاركين، وإلقاء الضوء على فنِّ الترجمة باعتباره نسقاً معرفياً مميزاً. وغير ذلك من محاور.