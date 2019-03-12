الرئيس الفلسطيني يكرّم صنّاع «خيانة وطن»

المصدر: Ⅶ دبي ـ غسان خروب

رغم مرور نحو 3 سنوات على عرضه، لا يزال المسلسل الإماراتي «خيانة وطن» يتربع على عرش القلوب، ويحظى بالقبول الجماهيري، وها هو مجدداً يعود إلى الواجهة، ليضيف صناعه إلى خزانتهم تكريماً جديداً، يتمثل في وسام الثقافة والفنون من مستوى الإبداع، الذي منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، لصناع العمل الإماراتي.

حكاية تكريم الفنان الدكتور حبيب غلوم، والفنانة هيفاء حسين والمخرج البحريني أحمد المقلة، بدأت بمجرد وصولهم إلى أرض فلسطين، حيث كان في استقبالهم وزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف، لتبدو البهجة واضحة على ملامح صناع العمل، لا سيما وأنها المرة الأولى التي يزورون فيها فلسطين.

فرحة الفنان حبيب غلوم وزملائه، بدت واضحة عبر الصور التي نشرها في حسابه على موقع «انستغرام»، والتي ذيلها بتعليق قال فيه: «الحمد لله وصلنا بالسلامة إلى أرض فلسطين، ورام الله بالتحديد، وكان في استقبالنا معالي وزير الإعلام أحمد عساف»، لتتبعه هيفاء حسين بنشر مقطع مصور، يظهر فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يقلد الفنان حبيب غلوم وسام الثقافة والفنون، تقديراً لأعماله الفنية الهادفة التي أسهمت في رفع الوعي الثقافي والوطني لدى أبناء أمتنا العربية، خاصة في إنتاجه ودوره في مسلسل «خيانة وطن».

أما الفنانة هيفاء حسين، فذيلت المقطع المصور الذي نشرته على «انستغرام» بتعليق قالت فيه: «نعم هذا هو الإنجاز الحقيقي، الحمد لله تم تكريمي ومنحي وسام الثقافة والفنون «مستوى الإبداع»، وهو وسام رئاسي، من فخامة رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، على تقديمي دور «ريتاج» في المسلسل الوطني السياسي «خيانة وطن»، لما كان له من تأثير كبير وإيجابي على فكر المجتمع».

وأضافت: «على حد علمي، أنني أول بحرينية تحصل على وسام رئاسي من رئيس دولة، وأهديه بشكل خاص إلى كل فناني البحرين، شكراً سيادتكم على هذا الاهتمام والحرص على استضافتنا لمنحنا هذا التكريم العظيم منكم، ودعمكم الكبير للفن والفنانين»، وتمنت في الوقت نفسه أن تحصل على «وسام التكريم» من ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

كما كرم الرئيس الفلسطيني أيضاً الكاتب الإماراتي إسماعيل عبد الله، الذي تولى إعداد سيناريو العمل، والفنان العُماني صالح زعل، والكويتي جاسم النبهان، وفاطمة الحوسني، والكويتي أحمد إيراج، والإماراتي عبد الله الجنيبي، والإعلامي الإماراتي منذر المزكي الشامسي، والفنانة الأردنية هدى حمدان.

نقلة

وكان مسلسل «خيانة وطن» المقتبس عن رواية «ريتاج» وهي من تأليف الكاتب حمد الحمادي، قد حصد أصداء إيجابية إبان عرضه على شاشات التلفزيون خلال الموسم الرمضاني، حيث شكل العمل نقلة نوعية في الدراما المحلية، التي طرقت من خلاله أبواب السياسة، لا سيما وأن العمل كان قد تناول التنظيم السري للإخوان المسلمين في الإمارات، وكيف عمل داخل مفاصل الدولة لسنوات طويلة، وتطرق أيضاً لتاريخ التنظيم، وحياة أعضائه الاجتماعية، موضحاً طبيعة الأفكار التي يحملونها والمبادئ التي يقومون عليها.

يذكر أن العمل الذي صور في الإمارات، قد جمع في قائمته ثلة من نجوم الدراما المحلية والخليجية، على رأسهم، الفنانة سميرة أحمد، وجاسم النبهان، وفاطمة الحوسني، ومرعي الحليان ولطيفة المجرن وهدى حمدان، وعبد الله بهمن، وتمكن العمل آنذاك من احتلال المرتبة الأولى في كافة الاستطلاعات الرمضانية، بعد أن حاز إعجاب الجمهور.