هند بن دميثان وسعيد المدني يفوزان بجائزة «توتال للتصميم»

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أول من أمس، حفل توزيع "جائزة توتال للتصميم 2019" للاحتفاء بالإبداع الإماراتي في مجال الفنون والتصميم والهندسة، والتي فاز بها : هند بن دميثان وسعيد المدني.

حضر الحفل، خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وهدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، والدكتور حاتم نسيبه رئيس شركة توتال للاستكشاف والإنتاج وممثل المجموعة في دولة الإمارات.

وجاء العمل الفائز بالجائزة بعنوان "لا يمكنك إجبار الورد على الإزهار في الظلام" وهو عمل تركيبي يتكون من 21 شكلاً مثلثاً بأحجام مختلفة، ويُعرض العمل في قصر الإمارات طوال فترة مهرجان أبوظبي 2019. ويحصل الفائزان على فرصة تطوير تجربتهم الفنية بخبرات عالمية في المجال المهني الذي يختارونه.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي : إن جائزة توتال للتصميم بالشراكة مع توتال، تستهدف تقدير تميّز الشباب الإماراتي من المصممين والمهندسين في مجالات الفنون التطبيقية، وفنون التصميم المختلفة والهندسة المعمارية، إسهاماً في ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الجمالية الإماراتية.