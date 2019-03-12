أموروز يدعم جهود «تحقيق أمنية» بأمسية موسيقية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

يستضيف قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي أمسية خيرية خاصة بمشاركة عازف البيانو الإسباني بابلو أموروز الذي سيقدم أجمل المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية بإحساسه العالي لتحمل الجمهور في رحلة بديعة إلى عالم الموسيقى الكلاسيكية الساحر.

وينظم الحفل يوم الجمعة 12 أبريل المقبل شركة «رويال أرو» لخدمات الإدارة، وبدعم من سفارة المملكة الإسبانية في أبوظبي؛ حيث سيعود ريع التذاكر والتبرعات الخاصة إلى مؤسسة «تحقيق أمنية» التي أنشئت في دولة الإمارات عام 2003 برعاية كريمة من الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان التي تعمل على تحقيق أمنيات الأطفال الذين يُعانون من أمراض مُستعصية وتعزيز البهجة والأمل في نفوسهم مع عائلاتهم.

ويعد بابلو أموروز واحداً من أحد أشهر عازفي البيانو الشباب في إسبانيا، ويمتاز بإحساسه العميق وأسلوبه البديع وشخصيته القوية. وسيعزف أموروز خلال هذا الحفل مجموعة من أشهر القطع الكلاسيكية لنخبة من أعلام الموسيقى الكلاسيكية بما فيها معزوفات للموسيقار الألماني الشهير روبرت شومان، والمؤلف والموسيقار الإسباني إنريك غرانادوس، والملحن والموسيقار البولندي العريق فريدريك شومان.