دقيقتان تنقذان يونانياً من الموت في الطائرة الإثيوبية

المصدر: د ب ا

قال رجل يوناني كان قد حجز مقعدا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت أمس الاحد وأسفرت عن مقتل جميع من كان على متنها، ولكن عاش ليروي حكايته إنه لم يلحق بالرحلة لتأخره مدة "دقيقتين".

وقال أنتونيس مافروبولوس المنحدر من آثينا لمحطة "سكاي" اليونانية، اليوم الاثنين: "يجب أن أعتبرها فرصة ثانية".

وكتب على صفحته على موقع فيسبوك: "لقد تأخرت دقيقتين (على إقلاع الطائرة)، وعندما وصلت كانت بوابة الصعود مغلقة، وشاهدت آخر ركاب وهم يسيرون إلى الداخل - صرخت ليسمحوا لي بالانضمام إليهم، ولكنهم رفضوا".

وقد لقي ركاب الطائرة - وهي من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" - والبالغ عددهم 157 شخصا، حتفهم أمس الاحد، عندما تحطمت بعد وقت قليل من اقلاعها من أديس أبابا.

ولم يلحق مافروبولوس بالطائرة التي كانت متجهة إلى نيروبي، بسبب تأخر وصول شخص رافقه إلى المطار.

وقال إنه قد تم وضعه على قائمة ركاب الرحلة التالية، ولكنه احتج بشدة "لأنه كان هناك ما يكفي من الوقت لصعود الطائرة والقيام برحلتي".

ثم سحبه أفراد الأمن جانبا، "وطلب مني أحدهم برفق ألا أعترض وأشكر الرب بدلا من ذلك"، ثم أخبرني بشأن الحادث. وقال: "في البداية كنت أعتقد أنه يكذب".

ثم أسرع مافروبولوس لإبلاغ عائلته بأنه لم يكن على متن الطائرة، ثم كتب منشورا على "فيسبوك" لكي "أسيطر على مشاعري".

وقال: "شعرت بارتياح كبير بسبب تمكني من كتابة هذا المنشور، وأنا ممتن لأنني عشت"، مضيفا: "قد أكون كبيرا في السن مما يجعلني لا أستطيع أن أرقص على أنغام الروك آند رول، ولكن من المؤكد أنني صغير السن كثيرا على أن أموت".