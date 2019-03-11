ألانا برّاج تحيي أمسية موسيقية على خشبة مسرح مركز الفنون في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي المغنية الأمريكية من أصل لبناني، ألانا برّاج، من جديد برفقة «مجموعة كورال أبوظبي»، وذلك لتقديم عرض موسيقي لليلة واحدة يوم الجمعة 15 مارس الساعة 8 مساءً على خشبة المسرح الأحمر في المركز.

وستثري برّاج، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أجواء الحفل عبر تقديم باقة متنوعة من ألحان موسيقى برودواي والأغاني الكلاسيكية الشهيرة، فضلاً عن مجموعة من أعمالها الأصلية. وبعد النجاح اللافت الذي حققه عرضها الأول في مركز الفنون العام الماضي، تعود برّاج مجدداً لإحياء حفل موسيقي على خشبة المسرح الأحمر.

وبفضل نشأتها في السعودية، ودراستها في كلية ستاينهاردت بجامعة نيويورك؛ اكتسبت برّاج وعياً وتنوعاً ثقافياً فريداً يتجلى في جميع المشاريع الفنية التي تشارك فيها.