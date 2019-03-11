لا صحة لشائعات مرض «الزعيم»

المصدر: القاهرة - جنا حماد

شغلت قصة مرض الفنان المصري الكبير عادل إمام «الزعيم»، الجماهير حول الوطن العربي، وذلك بسبب الحكايات والشائعات حول مرضه وتدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ، الأمر الذي منعه من استكمال تصوير دوره في المسلسل الجديد «فالنتينو»، الذي توقف تصويره خلال الأيام الماضية لأسباب مجهولة.

وفي محاولة للحد من حالة البلبلة التي طالت أخبار عادل إمام، أكد نجله رامي إمام مخرج ومنتج مسلسل «فالنتينو»، أنه لا صحة لتوقف إنتاج المسلسل نتيجة أسباب مرضية لوالده، كما أشاع البعض وإنما لأسباب أخرى رفض رامي الكشف عنها في الوقت الحالي. وأشار نجل عادل إمام أن والده بصحة جيدة، منتقداً بشدة الشائعات التي تتعرض لصحة والده.