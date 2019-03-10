منتدى الصورة.. إيجابية تبادل الخبرة والمعرفة

بعد غدٍ الثلاثاء، ستستضيف دار الأوبرا بدبي، احتفالاً ضوئياً أنيقاً، زاخراً بروائع الالتقاطات البصرية، التي استحقّت التقدير والتكريم، لتحظى بلقب «فائز» في محاور الدورة الثامنة للجائزة، والتي كانت تحت عنوان «الأمل».

في حال استخدمنا خاصية «التقريب» لتتضح لنا الصورة أكثر، سنلاحظ أن الحفل الختامي، يحتوي على عطاءاتٍ مختلفةٍ عن مجرّد إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم. على مدار المواسم السبعة السابقة، كان هناك مجتمعٌ فوتوغرافيّ متميز يظهر حاملاً معه حواراتٍ ونقاشاتٍ كان لها عميق الأثر على الفائزين من مختلف المحاور. عددٌ كبير من الفائزين في الدورات السابقة اكتسبوا أموراً تفوق الفوز والجوائز حسب تعبيرهم، وهي الانخراط في مجتمعٍ فوتوغرافيٍ متميز ومضاعفة علاقاتهم بالفائزين الآخرين والمصورين والمشاركين من المشتغلين بصناعة التصوير، الأمر الذي وسّع آفاقهم ومداركهم والمحصول المعرفيّ الخاص بهم من خلال تبادل الخبرات والأفكار وقصص الفوز وتجارب رحلات التصوير الخارجية وغيرها.

من الأخبار السارة التي من شأنها تعزيز الزخم الفوتوغرافيّ ومضاعفة الإشباع المعرفيّ والمهاريّ، إطلاق النسخة الثالثة من منتدى دبي للصورة، بمواضيع متجدّدة تطرحها أسماءٌ عالميةُ الشهرة عالية الخبرة والتأثير. المنتدى الذي أسعد حضوره في النسختين السابقتين، يعود بجلستين حواريتين و3 محاضرات.

الجلسة الأولى ستكون بعنوان «ملف مصور – كيف يُبنى وماذا يحتوي؟» بإدارة المصور «طارق هادي» ومشاركة كلٍ من أليخاندرو كيرتشوك، دونا فيراتو، ميريام ميلوني، بولومي باسو. أما الثانية فستكون بعنوان «كيف تتخذ التصوير الضوئي صنعة؟» بإدارة المصور «توم آنج» ومشاركة كلٍ من إيهيرو هايامي، ماجد سلطان، رمزي حيدر.

المصور «إيهيرو هايامي» يقدّم محاضرةً بعنوان «التصوير الضوئي في كوكب اليابان»، بينما تقدّم المصورة «دونا فيراتو» محاضرةً بعنوان «حضور المرأة في مجال التصوير الضوئي» كما سيقدّم المصور «توم آنج» محاضرةً بعنوان «مستقبلك المهني في التصوير».

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الاحتكاك بمجتمعات المتفوّقين يجعلك ترى العالم أوسع بكثير!

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئيwww.hipa.ae