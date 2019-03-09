ماعز رئيساً لبلدة أمريكية!

المصدر: إعداد وترجمة: عبدالهاني عليوات

اختار سكان فور هافن؛ البلدة الصغيرة بولاية فيرمونت شمال شرق الولايات المتحدة، هذا الأسبوع ماعزاً رئيساً جديداً للبلدية تحمل اسماً سياسياً ألا وهو لينكولن.

وقد حل هذا الماعز النوبي ذو السنوات الثلاث والأذنين الطويلتين البيضاوتين، أول في استطلاعات الرأي شملت خمسة عشر مرشحا آخر، ضمنها يربوع والعديد من الكلاب والقطط.

يذكر أن بلدة فور هافن، التي يقطنها حوالي 2.500 نسمة، ليس لديها رئيس بلدية رسمي منتخب، بل يشرف عليها المدير جوزيف جونتر، القائم بأعمال رئيس البلدية.

وقد قرأ جوزيف جونتر يوماً خبراً في صحيفة قرية أومينا بميتشيجان، عن تنظيمها انتخابات مماثلة فازو بها قط، كان الهدف منها جمع أموال لبناء ملعب.

وقد فاز الماعز لينكولن، الذي تعود ملكيته لمعلم رياضيات بمدرسة ابتدائية بعد حصولها على 13 صوتا متقدماً بفارق ضئيل على الكلب سامى.

وفترة ولايته لمدة عام واحد، سيقوم الماعز بدور تمثيلي أثناء الأحداث المختلفة التي تميز الحياة في فور هافن.

وقال جوزيف جونتر لوكالة فرانس برس إان "لينكولن سيتكون حاضراً في يوم الجندي ومهرجان التفاح والترفيه الذي نقيمه كل يوم جمعة في فصل الصيف".

وقد تم جمع مئات الدولارات بمعدل 5 دولارات للمترشح في العملية الانتخابية، لأجل انجاز ملعب، كما كانت العملية الانتخابية "وسيلة جيدة لحث الأطفال على بالديمقراطية المحلية".

وذكر موقع (cnews) أن المشاركة في الانتخابات كانت ضعيفة (53 صوتًا فقط)، لكن السكان متفائلون كونها الأولى وستشهد نسبة مشاركة أعلى العام المقبل".

الماعز لنكولن، الذي من المقرر استلام مهامه الجديدة رسمياً يوم الثلاثاء المقبل، سوف لن يجد أية مشكلة داخل السلطة التنفيذية المحلية، وفق مدير البلدية.