حكايات روائية على جزيرة النور

المصدر: الشارقة - البيان

اصطحبت جزيرة النور، إحدى الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، طلاب المدارس في رحلة إلى عالم الحكايات المليئة بالقصص والروايات، التي قدمها مجموعة من رواة القصص العالميين، في أجواء طبيعية خلابة، بعيداً عن تسارع الوقت، وزحمة الهواتف ومكبرات الصوت، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان العالمي لرواية القصص تحت عنوان «حكايات على الجزيرة».

وتستضيف الجزيرة المهرجان حتى 16 مارس الجاري، لتأخذ الأطفال في جولة بين صفحات القصص العالمية، عبر 25 قصة يرويها 15 فناناً وفنانة من أشهر رواة القصص الذين جاءوا من 10 دول مختلفة، لينشروا بين الحضور أجمل القيم الإنسانية، يحفزونهم على إطلاق العنان لمخيلاتهم والتحليق بها إلى عوالم بعيدة.