نجوم الخليج يروّجون أعمالهم عبر «التواصل الاجتماعي»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

انشغل العديد من نجوم الساحة الخليجية، أخيراً، بترويج أعمالهم الجديدة، عبر قنوات التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي كشف فيه الجسمي عن أحدث أغنياته، وجه الفنان داوود حسين رسالة خاصة للفتيات، من أجل تجنب المضايقات التي قد يتعرضن لها في الشارع، فيما نشر الفنان راشد الماجد صورة تجمعه مع عبد المجيد عبد الله، وأصيل أبو بكر سالم، كما أعلنت أحلام عن قرارها إقامة حفل آخر في السعودية، ووجهت هيفاء حسين رسالة إلى القنوات العربية.

مواصلة النجاح

وها هو الفنان الإماراتي حسين الجسمي، يواصل رحلة نجاحه، حيث شهدت أغنياته الأخيرة نجاحاً لافتاً. ويبدو أن الجسمي ومنذ مطلع العام الجاري، قد فتح أبواب دواوين الشاعر الإماراتي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، فبعد أن نهل منها قصيدة «همس المحبة»، واتبعها بأغنية «غير»، أطلق الجسمي، أمس، عبر حسابه على موقع «انستغرام» أغنيته الجديدة «الغزال» وهي من رؤيته وألحانه، فيما تولى توزيعها موسيقياً حسام كامل، الأغنية الجديدة، تمكنت من تحقيق أكثر من 20 ألف مشاهدة على «انستغرام» خلال الساعات الأولى من إطلاقها.

حفل أحلام

وعلى قدر نشاط الجسمي الفني، جاء نشاط الفنانة الإماراتية أحلام، التي تستعد حالياً لإقامة حفلها الغنائي في العاصمة السعودية الرياض، والذي سيكون في 21 الجاري. ويبدو أن الاستعدادات تجري على قدم وساق، حيث نشرت، أمس، مقاطع مصورة من داخل المسرح الذي ستغني فيه، مرفقة ذلك بتعليق قالت فيه: «أنتظركم جمهوري الأول، جمهوري في كل السعودية». أحلام كشفت أيضاً عبر «انستغرام» عن نفاد كافة تذاكر حفلها المقرر في 21 الجاري. وقالت: «أسعدني إقامة حفل في مدينتي الرياض، وأسعدني الإقبال الكبير لهذا الحفل، وأسعدني نفاد كل التذاكر، ولذلك قررت إقامة حفل ثان في اليوم التالي لحفلتي في السعودية».

مسرحية للأطفال

ويبدو أن الفنان مرعي الحليان، مشغول هذه الأيام في ترويج مسرحيته الجديدة «مغامرات ميس نورة»، التي قال إنها مسرحية للأطفال، وأن الستار سيرفع عنها خلال فترة عيد الفطر المبارك. أما الفنانة هيفاء حسين، والتي لا تزال مشغولة في تصوير مشاهدها في مسلسل «العذراء» الذي يتخذ من البحرين مكاناً له، بعثت عبر «انستغرام» برسالة إلى الإعلام العربي، قالت فيها: «بعض البرامج تستضيف بعض الشخصيات المشهورة على «التواصل الاجتماعي»، ونحن لسنا ضد ذلك، وإذا كان الشخص مشهوراَ ويضيف إيجابياً للمجتمع، ولفكر أبنائنا، نحن أول الداعمين له.. لذا نرجو منكم الابتعاد عن أي شخصية ليس لها معنى».

حدود الشر

الفنان أحمد الجسمي، الذي عاد أخيراً إلى الكويت لاستكمال تصوير مشاهده في مسلسل «حدود الشر»، نشر أخيراً، صورة له مع الفنانة هيا عبد السلام، وفؤاد علي، ومحمد الدوسري، وقال: «مع أبطال مسلسل «أجندة» وهو من تأليف مريم نصير، وإخراج هيا عبد السلام، وإنتاج شركة جرناس للإنتاج الفني، و«بي برودكاشن»، ويتوقع أن يعرض العمل خلال شهر رمضان المقبل، على قناة دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام».