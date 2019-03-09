باليه «جيزيل» يدشن مهرجان أبوظبي 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وراعي مهرجان أبوظبي، انطلقت مساء أول من أمس فعاليات البرنامج الرئيسي لمهرجان أبوظبي في دورته السادسة عشرة، حيث أقيمت أولى أمسيات المهرجان في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في إمارة أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة، وهدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي. وقد احتشد الجمهور في قاعة المسرح الرئيسي لمتابعة عرض رائعة الباليه «جيزيل»، الذي قدمته فرقة الباليه الكورية الوطنية، على أنغام فرقة الأوركسترا الكورية السيمفونية، في إطار احتفاء مهرجان أبوظبي بثقافة كوريا، ضيف شرف المهرجان لهذا العام.

فرقة محترفة

وقد تأسست فرقة الباليه الوطنية الكورية في عام 1962 كأول فرقة باليه محترفة في كوريا، واليوم تضم طيفاً متنوعاً من 90 مؤدياً من نجوم الباليه على المستوى الوطني. وحتى اليوم، جالت الفرقة العديد من بلدان العالم وحازت بعض أهم الجوائز من الولايات المتحدة وإيطاليا وروسيا والصين واليابان والهند وإندونيسيا ولاوس وكولومبيا وكندا.

ترجمةً لرؤية المهرجان في تحفيز التبادل الثقافي العالمي والإبداع والابتكار في الفنون وتعزيز سيمفونية الثقافات العالمية وحوار الثقافات على أرض الإمارات، واحتفاءً بجمهورية كوريا الدولة ضيف شرف دورته السادسة عشرة، يأتي عرض جيزيل مع فرقة الباليه الوطنية الكورية كأولى الأمسيات، ضمن سلسلة من الأمسيات التي تسلط الضوء على الثقافة الكورية، وتبرز الإرث الثقافي والفني الهائل لكوريا، وتقدّم الإبداع الكوري في العاصمة أبوظبي، كما يتضمن برنامج هذا العام أيضاً أمسية موسيقية خاصة من أوركسترا السيمفونية الكورية.

مشهد فني

ورأت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أنّ حضور فرقة الباليه الكورية الوطنية مع عرض الباليه الرومانسي العريق يسلط الضوء على ثراء المشهد الفني في كوريا الدولة ضيفة شرف المهرجان في دورته السادسة عشرة، وقالت: «يعكس هذا الحضور العلاقات الراسخة بين الإمارات وكوريا، في جوانبها الثقافية والأدبية والفنية إلى جانب العلاقات الدبلوماسية، حيث يرسخ المهرجان دوره بوصفه منصة لقاء بين البلدين الصديقين، تُعلي قيم التسامح والانفتاح على العالم .

أهم الأحداث

ومن جهته قال بارك كانغ-هو سفير جمهورية كوريا لدى دولة الإمارات: «يسعدنا اختيار كوريا لتكون ضيف شرف مهرجان أبوظبي لهذا العام، الذي يعد من أهم الأحداث الثقافية على مستوى المنطقة، ويشرفنا وجود فرقة الباليه الكورية الوطنية، وفرقة الأوركسترا الكورية السيمفونية اللتين تقدمان عروضهما لأول مرة في منطقة الخليج العربي، وتمثلان الساحة الفنية والثقافة الكورية. وآمل أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز علاقات التعاون الثقافي بين كل من كوريا ودولة الإمارات».

21

يستمر البرنامج الرئيس لمهرجان أبوظبي في تقديم أمسياته الاستثنائية للجمهور بعرض بعنوان «الظلال» (سومبراس) يوم 21 مارس، قبل أن يختتم فعاليات برنامجه الرئيس على مدار يومي 29 و30 مارس بحفل لفرقة باليه دار أوبرا باريس بعنوان «جولز» لجورج بالانشين.