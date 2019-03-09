جلسة لشرطة أبوظبي تناقش كتاب «الحوكمة»

المصدر: أبوظبي-البيان

نظمت اللجنة الفنية للقراءة في شرطة أبوظبي، جلسة حوارية لمناقشة كتاب «الحوكمة»، في مركز دلما التجاري بأبوظبي، وفقًا لخطتها التنفيذية المخصصة لشهر القراءة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات.

وأوضح العميد ثاني بطي الشامسي، رئيس اللجنة، أن الجلسة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي بهدف تعزيز وترسيخ ثقافة القراءة والإسهام في بناء مجتمع مثقف وقارىء.

وناقش الملازم أول سعيد المنصوري، مدير فرع صياغة القوانين في قسم التشريع بشرطة أبوظبي، في الجلسة، تاريخ الحوكمة ومفهومها، وربطها بالجودة ومعايير التميز المؤسسي وبمنظومة الجيل الرابع، وركائز ومبادىء الحوكمة وأهميتها.