كلب يضحي بحياته لانقاذ عائلة من الموت

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت مدينة بهوبانشوار بولاية أوديشا الهندية حادثة غريبة من نوعها، استطاع فيها كلب وفيّ إنقاذ عائلة من موت محتمل لكنه لم يتمكن من النجاة.

وذكر موقع "Ommcom News"، أن أمين شريف، صاحب كلب دلماسي يدعى "تايسون"، قال إن الكلب أيقظه بنباحه القوي قرابة الساعة الثانية ليلا، عندما اكتشف ثعبانا ساما على بعد أمتار قليلة من المنزل وهاجمه. وتمكن الكلب من دحر الثعبان قبل أن يتدخل أصحاب المنزل في المعركة.

وساءت حالة "تايسون" مباشرة بعد ذلك، وعاينه شريف وعثر على آثار لدغة على سحنة الكلب. واتصل رب المنزل بالخط الساخن لخدمة صائدي الأفاعي.

وحدد خبير الزواحف، سوبهندو، أن الثعبان الذي أصاب الكلب من نوع الكوبرا الهندي، الذي يكفي غرام واحد من سمه لقتل 140 كلبا متوسط الحجم، ونصح شريف بالاتصال فورا بطبيب بيطري للحصول على ترياق.

واتصل الهندي بجميع العيادات البيطرية القريبة، لكنها جميعها كانت مغلقة نظرا لتأخر الوقت. ونفق "تايسون" بعد نصف ساعة من معركته مع الثعبان القاتل، بحسب "روسيا اليوم".

وقال شريف: "لقد أنقذ حياتنا، وللأسف لم نتمكن من إنقاذه. لن تنسى عائلتنا أبدا وفاء هذا الكلب المخلص والتضحية التي قام بها من أجلنا"، وأضاف أن جدته تمشي حول فناء المنزل كل يوم في الساعة الرابعة صباحا، ولولا نباهة الكلب لكانت المرأة العجوز في عداد الأموات الآن.