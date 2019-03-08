محاضرة في اتحاد الكتّاب عن «عوالم ناشيونال جيوغرافيك»

المصدر: أبوظبي - وام

ينظّم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، في 11 مارس الجاري، محاضرة بعنوان «عوالم ناشيونال جيوغرافيك وعلاقتها بالثقافة والقراءة»، تقدمها الإعلامية والكاتبة الإماراتية السعد المنهالي، رئيسة تحرير مجلة ناشيونال جيوغرافيك العربية، وتتحدث خلالها عن تجربتها في العمل بالمجلة، ومقومات نجاح هذه التجربة ودورها في نشر الثقافة العلمية.

ومن الأعمال المنشورة لـ السعد المنهالي «العالم امرأة.. رؤى في سير وأحداث»، و«عين على الأحداث والقصص».

وحصلت المنهالي على جائزة «تريم وعبد الله عمران الصحفية» لأفضل عمود صحافي عام 2004، وهي عضو مؤسِس في جمعية الصحفيين وعضو في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات وجمعية الجغرافيين. تقام المحاضرة في مقر الاتحاد بمركز أبوظبي الثقافي والمعرفي بجانب المسرح الوطني.