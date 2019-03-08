مهرجان «برزخ» الموسيقي في أبوظبي مجدداً

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت مساء أمس، فعاليات اليوم الأول من مهرجان «برزخ»، الذي يقام في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي.

وتابع الجمهور، خلال فعاليات اليوم الأول، موسيقى الأفروبيت الأفريقية، التي قدمتها فرقتا «شون كوتي» و«إيجيبت 80»، بمشاركة ملكة موسيقى الريترو بوب السودانية «السارة» مع فرقتها الموسيقية «النوبة تونز»، التي أثرت أجواء الحفل بأنغام وإيقاعات موسيقى الريترو بوب المفعمة بروح أفريقيا.

وبلغت الفعاليات ذروتها مع مشاركة «ماها إيه جي»، إلى جانب منسق الأغاني جيمس لوكسميث، الذي ألهب حماسة الجماهير.

ولا تزال تذاكر اليوم الثاني متاحة للجمهور، حيث تنطلق عروض اليوم الثاني في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، مع فرقة «الإخفاء» المصرية ذات الطابع الخاص وأفرادها الفنانين مريم صالح وموريس لوكا وتامر أبوغزالة، بالإضافة إلى عروض «ألتين غون»، الفرقة الشعبية التركية التي تمزج إبداعاتها الموسيقية بين الألحان التقليدية والمعاصرة، مع لمسات ذات طابع ثقافي متنوع اكتسبته من إقامتها في العاصمة الهولندية أمستردام.