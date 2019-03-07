دبي للإنتاج تستضيف مؤتمر «وان-إيفرا»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على دور وسائل الإعلام في الربط وزيادة التفاعل بين الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف معاليه خلال كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الرابعة عشرة من مؤتمر الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إيفرا) في الشرق الأوسط، أمس بمركز المؤتمرات في مجمع دبي للمعرفة: «تضطلع صناعة الإعلام بدور مهم في العصر الحديث، خاصة مع وصول منصات الإعلام الاجتماعي التي جلبت مستويات غير مسبوقة من التفاعل والمشاركة.

ورغم أن هذه المنصات أضفت بعضاً من الغشاوة على المصداقية، إلا أنها أوجدت أساليب جديدة للاتصال والتواصل، فالإعلام الجديد وأساليب النشر الرقمية وفرت لمعظم الأشخاص القدرة على استهلاك ومشاركة جميع الأخبار والمعلومات والأفكار من جميع أنحاء العالم تقريباً».

وتابع معاليه، قائلاً: «إن 2019 هو عام التسامح في الإمارات كما تعلمون جميعاً، وفي هذا السياق قمنا بتنفيذ عدة مبادرات ورؤى جديدة لتحسين البلاد. وفي حين أن التسامح لا يشكل خصلة طبيعية لدى الكثيرين، لكنه قادر على توفير منافع اقتصادية وإنسانية جمّة. وفي هذا الصدد، سيسلط مؤتمر وان-إيفرا الشرق الأوسط الضوء على العديد من الحوارات حول التسامح في قطاعي الإعلام والنشر».

كما تفخر مدينة دبي للإنتاج، المجمع الرائد في المنطقة لصناعات الطباعة والنشر والفعاليات، بأن تشارك في استضافة المؤتمر لإلقاء الضوء على أحدث الاتجاهات في هذه الصناعات، ونشر الوعي حول أفضل الممارسات والتأكيد على الحلول المستقبلية للإعلام والطباعة والنشر.

وشهد الحدث، الذي يختتم أعماله اليوم وتفخر مدينة دبي للإنتاج، أن تشارك في استضافته لإلقاء الضوء على أحدث الاتجاهات في هذه الصناعات، ونشر الوعي حول أفضل الممارسات والتأكيد على الحلول المستقبلية للإعلام والطباعة والنشر، مشاركة أكثر من 250 من الخبراء وأصحاب المصلحة من قطاعات الإعلام والطباعة والنشر من جميع أنحاء العالم.

رؤية طموحة

من جانبه، قال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإنتاج في كلمته: «حلّت الإمارات في المرتبة الثلاثين في تقرير التنافسية الرقمية 2018 في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. لقد اكتسبت الإمارات مكانتها الرائدة بفضل رؤيتها الطموحة وقيادتها الرشيدة والقوية.

ومع التغيرات التقنية السريعة، أصبحت دُور النشر والشركات وأصحاب المصلحة في القطاع الإعلامي تبحث عن طرق جديدة للاستفادة من الحلول المبتكرة في تحقيق عوائد أكبر وتقديم منافع أكثر لجمهورها».

جوائز

يتخلل مؤتمر الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء (وان-إيفرا) حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للإعلام الرقمي تقديراً للناشرين الذين اتبعوا بنجاح استراتيجيات مرنة وتبنوا وسائل الإعلام الرقمي الجديدة وعدلوا منتجاتهم لتواكب رغبات المستخدمين. وحصدت صحيفة «البيان» المركز الثالث عن فئة أفضل موقع إخباري أو خدمة هاتف محمول عن موقعها AlBayan.ae للأخبار.