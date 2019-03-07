مهرجان أم الإمارات 2019 يضيء سماء أبوظبي بأول مسابقة للألعاب النارية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، للمرة الأولى في الدولة، مسابقة للألعاب النارية خلال «مهرجان أم الإمارات 2019»، إذ ستشهد المسابقة أجواءً حماسية مليئة بالتشويق والترفيه مع تنافس فرق عالمية من 4 دول مختلفة على مدى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع طوال فترة المهرجان من 12 إلى 23 مارس الحالي.

وتماشياً مع التنوع الثقافي الذي يشكّل أحد محاور النسخة الرابعة من المهرجان، فقد تم اختيار الفرق المشاركة في المسابقة بشكل انتقائي، ما يَعد بتقديم مستوى جديد من عروض الألعاب النارية للجمهور، بفضل مشاركة العديد من البلدان من حول العالم، وهي كندا وهولندا وكوريا الجنوبية وأستراليا، حيث يجتمعون في موقع واحد على كورنيش أبوظبي لعرض إبداعاتهم.

وتتيح المسابقة للجمهور فرصة الاستمتاع بـ8 عروض تنافسية مذهلة من الألعاب النارية للفوز بالكأس الأول لهذه المسابقة، يستمر كل عرض منها مدة 15 دقيقة. وتتألف لجنة تحكيم المسابقة من عدد من الخبراء في هذا المجال من ضمنهم، نِك سبيتيري، مدير شركة «فاير ون» من الولايات المتحدة الأمريكية، وبيلي لي، المدير التنفيذي لشركة «إل إف فايرووركس» من الفلبين، وفيكتور إيفانوف، المدير الإداري لشركة «إس إل كي فايرووركس» من روسيا.

وقالت فرح عبد الحميد البكوش، مدير قسم تطوير المهرجانات في دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي: «يهدف مهرجان أم الإمارات إلى تقديم عروض ترفيهية عالمية المستوى لسكان أبوظبي وزوارها. ونحن فخورون بإطلاق أول مسابقة للألعاب النارية في الإمارات ضمن فعاليات نسخة هذا العام من المهرجان. وقد تم اختيار برامج المهرجان وأنشطته بعناية لتعكس فخر البلاد بتقدمها وإنجازاتها من جهة، ولتعزز من مكانة أبوظبي كوجهة مبتكرة».