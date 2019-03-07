«من أنت؟».. إبداع تشكيلي في ندوة الثقافة والعلوم

المصدر: دبي ــ وفاء السويدي

امتزج الفن السعودي بالإماراتي ليربط سوراً جديداً بين مبدعي البلدين ويوثق علاقاتهما الثقافية، كما بدا في المعرض التشكيلي الأول، «من أنت؟»، الذي احتضنت فعالياته، أول من أمس، ندوة الثقافة والعلوم، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون، لـ10 فنانات سعوديات ومثلهن إماراتيات، عرضن لوحات تشكيلية بين تجريدية وواقعية، حازت إعجاب الحضور.

تجربة الآخر

«البيان» التقت بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، الذي قال عن المعرض: «يأتي تنظيم معرض الفنون المشترك بي ن الفنانات السعوديات وفنانات الإمارات كبوابة للتواصل في مجال الإبداع والفنون.

كما أن هناك علاقات ممتدة بين البلدين في مجالات مختلفة، وفي هذا المعرض حاولنا ربط العلاقة بين المبدعين والمبدعات في البلدين ليتعرف كل منهم على تجربة الآخر؛ لأن الفن ينقل الإحساس، وهو إحساس المبدع إلى المتلقي الذي لا يحتاج إلى تفسير أو وسائط، وقد لمسنا بالمعرض جرأة المرأة الخليجية في التعامل مع الإبداع واللون، فهناك أعمال تنتمي إلى مدارس مختلفة تتعامل مع أنواع متباينة من الألوان والأشكال.

وكما لاحظنا خلال الافتتاح بتوقِ المشاركات للتعرف على تجارب بعضهن، وهو المعرض الأول مع الجمعية العربية للثقافة والفنون بالسعودية، ونأمل بأن تتطور التجربة ويكون هناك أكثر من لقاء في الفن التشكيلي أو في مجالات الفنون المختلفة.

التقارب والتشابه

وتقول الفنانة التشكيلية السعودية مها مصلى، مستشارة للفنون البصرية بالجمعية العربية للثقافة والفنون بالسعودية وصاحبة فكرة المعرض المشترك: «جاء المعرض بالتعاون مع الجمعية العربية للثقافة والفنون بجدة، وقد انطلقت الفكرة من خلال التقارب والتشابه الكبير بين المجتمع الإماراتي والسعودي من ناحية العادات والتقاليد والتاريخ المشترك، لذلك حرصنا على التقريب بين الفنانات من خلال معرض فني يجمع فكراً واحداً يترجم على اللوحات الفنية، لذلك اخترنا ثيمة واحدة للرسم وهو الرسم التجريدي الذي اعتبره الرسم بالإحساس والمشاعر الداخلية، ويرتكز جمال هذا الفن على أن كل شخص يفسّر اللوحة أو العمل الفني من منظوره الخاص».

رؤية فنية

الفنانات السعوديات المشاركات هن: أحلام الرفاعي، حنان الصالح، سلوى حجر، سماهر الخصيفان، عواطف المالكي، المها الكلابي، مها مصلي، ناديا علاوي، هيفاء حسنين، ود خاشقجي. والفنانات الإماراتيات هن: حصة الراطوق، خلود الجابري، سلمى المري، سناء قرقاش، عاتقة قائد، فاطمة المزروعي، فاطمة لوتاه، كريمة الشوملي، منى الخاجة، الفنانة نجاة مكي.