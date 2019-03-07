يوغا تحت الماء في «دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية

المصدر: دبي - البيان

ينظم دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، احتفالاً باليوم العالمي للأحياء البرية، جلستي يوغا تحت الماء، في الأجواء الهادئة لنفق الأكرليك الشفاف، الذي يخترق حوض الأكواريوم العملاق، بزاوية 270 درجة.

وتقام النسخة 3 من فعاليات اليوغا تحت الماء 15 مارس الجاري، وتقدم مجدداً للمشاركين، تجربة مفعمة بالاسترخاء والهدوء، تتكامل فيها الراحة البدنية والذهنية، مع روعة الكائنات البحرية الرائعة، التي تحيط بهم من مختلف الزوايا.

وعي

وتم إعداد الجلسات بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئات البحرية والكائنات التي تعيش فيها، وتتيح للمشاركين فرصة مشاهدة مجموعة مذهلة من الحيوانات البحرية عن قرب، بما في ذلك أسماك القرش والراي، والكثير غيرها.

وتستمر كل جلسة لمدة 45 دقيقة، بإشراف المدربة نيكي رينكس من «بلاتفورم استديوز»، وتم إعداد الأنشطة لإثراء الصفاء الذهني، وتعزيز حيوية الجسم، مع الاستمتاع بجمال عالم البحار.